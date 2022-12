பிரபல சீரியலை விட்டு விலகும் திவ்யா கணேஷ்.. திடீர் முடிவுக்கு அந்தப் பிரச்சினை தான் காரணமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் செல்லமா சீரியலில் நடித்து வந்த திவ்யா கணேஷ் திடீரென அந்த சீரியலை விட்டு விலகி இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் கதாநாயகியாக நடித்து வந்த திவ்யா செல்லம்மா சீரியலில் வில்லி கேரக்டரில் நடித்து வரும் நிலையில் இந்த சீரியலில் இருந்து விலகுவதற்கான காரணம் இதுவாகத்தான் இருக்கும் என்று பல தகவல்கள் கசிந்து இருக்கிறது.

English summary

There are reports that Divya Ganesh, who was acting in Chellama serial which is being aired on Vijay TV, has suddenly left the serial.While Divya Chellamma, who was playing the heroine in the Baakkiyalakshmi serial, is playing the character of Willy in the serial, there are many reports that this may be the reason for leaving the serial.