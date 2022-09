மீண்டும் பழைய பாணியை கையில் எடுத்த ரம்யா பாண்டியன்... புது அவதாரத்தால் திணறி போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரம்யா பாண்டியனின் சமீபத்திய போட்டோக்களை பார்த்த அவர் ரசிகர்கள் வாயடைத்து போய் உள்ளனர்.

கொஞ்ச நாட்களாக கிளாமருக்கு பிரேக் விட்டிருந்த ரம்யா பாண்டியன் எல்லாவற்றிற்கும் சேர்த்து வைத்தார் போல் போட்டுள்ள போட்டோக்களை இன்ப அதிர்ச்சியுடன் ரம்யா பாண்டியன் ரசிகர்கள் ஷேர் செய்து வருகின்றனர்.

பட வாய்ப்புகள் குறைய குறைய ஆடைகளும் குறைகிறதா!? என்று பலர் நக்கலாகவும் கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.

தல வழியில் ரம்யா பாண்டியன்.. இந்த ஷூட்டை தாங்குவார்களா?? ரசிகர்கள்

English summary

Ramya Pandyan's fans are sharing the photos of Ramya Pandyan, who has taken a break from glamor for a few days, as if she has put everything together. Many people are asking the same question