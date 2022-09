குழந்தை பிறந்த சில மாதங்களில் மீண்டுமா..?? ரெஸ்டே இல்லையா..?? ஆல்யாவை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் குழந்தை பிறந்த நடிகை ஆலியா மானசா தற்போது மீண்டும் தன்னுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு திரும்பி இருக்கிறார்.

நடிகை ஆலியா மானசா மீண்டும் சீரியலுக்கு நடிக்க வருகிறார் என்று செய்திகள் வெளியான நிலையில் தற்போது அவர் வெளியிட்ட வீடியோ பலரையும் கலாய்க்க வைத்துள்ளது.

எப்போதுமே ஆட்டம் பாட்டத்தோடு தூள் கிளப்பும் ஆலியா மனசா தற்போது மீண்டும் பழையபடி டான்ஸ் ஆடி வீடியோக்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களுக்கு என்டர்டைன்மென்ட் கொடுத்திருக்கிறார்.

நைஸா தீபா வீட்டில் நுழைந்த 'நாகராஜ்'.. டக்கென கண்விழித்த கணவர்.. அதுவும் கோழிகூண்டிற்குள்.. ட்விஸ்ட்

English summary

After the birth of her second child, Alia hasn't released any dance videos. But now, for the first time, he is playing in the Morton suit. Did the fans start seeing this dance of hers again? They are raising many questions.