"நாங்க எல்லாம் டிவியில் பிரபலம் ஆனா நீங்க” வம்பு இழுத்த அமுதவாணன்..ஜி பி முத்து கொடுத்த பல்பு!!

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனில் சில சுவாரசியமான நிகழ்வுகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன.

நடிகர் அமுதவாணன் புகழ்வது போல இகழ்ந்ததற்கு தக்க பதிலடி ஜி பி முத்து கொடுத்து இருக்கிறார்.

நாங்க எல்லாம் டிவி யில் பிரபலம், ஆனா நீங்க சின்ன யூடியூப் இல் சாதாரணமாக வீடியோ வெளியிட்டு இப்படி பிரபலமாகி விட்டீர்களே! என்று அமுதவாணன் பேசிய குதர்க்கமான பேச்சு ரசிகர்களின் மத்தியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

Bigg Boss 6 Tamil GP Muthu: Some interesting events have happened in the sixth season of Bigg Boss which is being aired on Vijay TV. Actor Amudhavanan is giving a befitting response to being despised like praise. We are all famous on TV, but you have become famous by posting a video on small YouTube! Amudavanan's funny speech has created a stir among the fans.