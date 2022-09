இப்படி எல்லாம் வரும்னு கனவுல கூட நினைச்சது இல்ல... அறந்தாங்கி நிஷா வெளியிட்ட நெகிழ்ச்சியான பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியின் மூலமாக பிரப பிரபலம் அடைந்த அறந்தாங்கி நிஷா தற்போது நெகிழ்ச்சியான பதிவினை தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

அறந்தாங்கி நிஷா நடித்த திரைப்படத்தில் அவருடைய புகைப்படமும் இடம்பெற்ற போஸ்டரை கமலா தியேட்டரின் முன்பு ஒட்டி இருந்தது பார்த்து அறந்தாங்கி நிஷா உணர்ச்சிவசப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Aranthangi Nisha, who saw her photo pasted with leading actors in front of the Kamala theater, got emotional and expressed her gratitude on her Instagram, "I never dreamed that my photo would be on the poster at the door of the theater. Thank you people. Thank you Trigger Team.