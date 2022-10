நீங்க “சங்கியா?” ஜிபி முத்துவுக்கு வந்த “லெட்டர்” - பிக்பாஸில் அரசியலை கொளுத்திப்போட்ட கமல்ஹாசன்

Television

சென்னை: விஜய் டிவியில் நடைபெற்று வரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ள ஜிபி முத்துவுக்கு வந்த ரசிகரின் கடிதத்தில் நீங்கள் யார் என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருந்த ஒரு வார்த்தை இல்லையே என்று கமல்ஹாசன் கேட்க, அஜீம் அது சங்கியா என்று கூறியுள்ளார்.

தமிழ் தொலைக்காட்சிகளில் முன்னணியில் இருந்து வருகிறது விஜய் டிவி. இதில், ஒளிபரப்பாகி வரும் பல நிகழ்ச்சிகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று வருகின்றன. இதில் பணிபுரிந்த பலர் தமிழ் சினிமாவில் உச்சம் தொட்டிருக்கிறார்கள்.

குக் வித் கோமாளி, சூப்பர் சிங்கர், ஜோடி நம்பர் ஒன், நீயா நானா, கேபிஒய் சாம்பியன்ஸ், பிக்பாஸ், பிபி ஜோடிகள் என விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பல நிகழ்ச்சிகள் ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்து இழுத்து வருகின்றன.

