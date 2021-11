பார்த்துப் பார்த்து உணவு பரிமாறிய அர்ஜுன்...நெகிழ்ந்து போன போட்டியாளர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சர்வைவர் நிகழ்ச்சியின் தற்போது நிகழ்வுதான் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

பல நாட்களுக்குப் பிறகு விதவிதமாக உணவு வழங்கி போட்டியாளர்களுக்கு அர்ஜுன் இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்து விட்டார்.

அர்ஜுன் உணவு வழங்கும் அழகை பார்த்து ரசிகர்கள் புகழ்ந்து வருகின்றனர்.

English summary

Arjun is serving variety of dishes for the contestants on the occasion of Diwali. After several days on The Survivor show, the contestants have been given a variety of dishes.