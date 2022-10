தன் மனைவியை "செல்லம்மா சீரியல் கதாநாயகி அடித்தது உண்மைதான்” ஆனால் அங்கு நடந்தது.. அர்னாவ் விளக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வீட்டிற்குள் நடந்து வந்த கணவன் மனைவி சண்டை ஒரே இரவில் மீடியாவிற்கு வந்து அதுவரைக்கும் மரியாதை வைத்திருந்த சீரியல் நடிகைகளை மரியாதை இழக்க செய்து வைத்து விட்டது.

நடிகை திவ்யா ஸ்ரீதர் மற்றும் அர்னாவ் இடையே நடக்கும் குடும்ப பஞ்சாயத்து தற்போது சமூக வலைதளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது.

சீரியல் நடிகர்களான இவர்கள் இருவருக்குள் பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கு காரணம் செல்லமா சீரியல் கதாநாயகி தான் என்று குற்றச்சாட்டு வந்துள்ளது.

English summary

actress Divya Sridhar and Arnaav is currently causing a sensation on social media. It has been alleged that the reason for the problem between these two serial actors is Chellama serial heroine.