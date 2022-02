ஆரம்பகால சிம்புவாக கலக்கும் அஸ்வின்...இனி வேற லெவல் தான் போலயே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமூக வலைத்தளத்தில் நெட்டிசன்களால் அதிகமாக கலாய்க்கப்படும் அஸ்வினுக்கு ஆதரவாக ரசிகர்கள் கருத்துக்களை வெளியிட்டு இருக்கின்றனர்.

தற்போது அஸ்வினுக்கு வரும் நெகட்டிவ் கமெண்டுகளை பார்க்கும்போது ஆரம்பகாலத்தில் சிம்புவிற்கு நடந்தது போல இருக்கின்றது என்று பலர் கருத்து கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Fans have been posting comments on the social networking site in support of Ashwin, who is increasingly disillusioned by Netizens.