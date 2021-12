டேய் என்னடா பண்ற சுவரை...!!? பேப்பர கூட விட மாட்டிங்களா..!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இது.. என்னடா..! அதுல்யா ரவிக்கு வந்த சோதனை.. என்றுதான் நினைக்கத் தோன்றுகிறது..! இந்த வீடியோவை பார்க்கும் பொழுது.

முருங்கக்காய் சிப்ஸ் பட போஸ்டரில் இருந்த நடிகை அதுல்யாவிற்கு நச்சு நச்சுன்னு இச்சு கொடுத்த வீடியோ

கைலி கார குறும்பர் செய்த சேட்டை வீடியோ இணையத்தில் செம வைரலாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

இது நகைச்சுவை வீடியோ மட்டுமல்ல.. எச்சரிக்கை வீடியோவும் கூட என்று இனையவாசிகள் கூறிவருகின்றனர்.

வாரத்தில் இனி 4 நாட்கள் வேலை.. 3 நாட்கள் விடுமுறை- அடுத்த வருடமே புது சட்டம் அமலா? சம்பளம் குறையுமா?

English summary

Kaylie Karan's chat video has gone viral on the internet.Residents say that this is not only a comedy video but also a warning video.