"அயலி” பட தமிழ்ச்செல்வி யார் தெரியுமா? நிஜ வாழ்க்கையில் இத்தனை போராட்டங்களை தாண்டி இருக்கிறாரா?

சென்னை: அயலி திரைப்படத்தில் தமிழ்செல்வியாக நடித்த நடிகையின் பெயர் அபி நட்சத்திரா.

அபி நட்சத்திரா ஏற்கனவே ஒரு சில திரைப்படங்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்திருக்கிறார்.

குறிப்பாக மூக்குத்தி அம்மன் திரைப்படத்தில் ஆர் ஜே பாலாஜியின் கடைசி தங்கச்சியாக நடித்திருக்கிறார்.

அபி நட்சத்திரா திரைப்படங்களில் நடிப்பதற்கு அவருடைய பெற்றோர்கள் சம்மதம் தெரிவித்து ஆறுதல் ஆதரவு கொடுத்து வந்தாலும் உறவினர்கள் குறை கூறிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்களாம்.

English summary

Ayali Movie: Abi Nakshatra has already acted as a child star in a few movies.Especially in the movie Mookkutty Amman, she played the last daughter of RJ Balaji.Abi Nakshatra's parents have given their consent to act in films but their relatives have been complaining.