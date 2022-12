பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அது ஸ்கிரிப்ட் தான்.. அங்கே நடப்பது இதுதான்! உண்மையை உளறிய ஆயிஷா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய ஆயிஷா அந்த நிகழ்ச்சியில் நடப்பதை பற்றி முதல் முறையாக பேசியிருக்கிறார். இந்த வீடியோவை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி ஒரு ஸ்கிரிப்டட் நிகழ்ச்சி என பலர் குறை கூறி கொண்டிருக்கும் நிலையில் அந்த நிகழ்ச்சியின் தன்மையை குறித்து ஆயிஷா பேசியிருக்கிறார்.

English summary

Ayesha, who left Bigg Boss Tamil Season 6, has spoken for the first time about what happened on the show. Fans are sharing this video.Ayesha has spoken about the nature of the show while many are complaining that Bigg Boss is a scripted show.