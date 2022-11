பாக்யாவின் வீட்டிற்குள் அடுத்த பூகம்பம் ரெடி..கலங்கி நிற்கும் எழில்.. இனியாவால் எதிர்பாராத திருப்பம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் எழில், அமிர்தா பேசாததையும், வீட்டில் நடந்த மாற்றங்களை நினைத்தும் வேதனையில் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

ஸ்கூலில் இனியா பெற்றோரை கூட்டிவர சொல்லியும் கூட்டி வராததால் சீரியலில் புது திருப்பம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

In the Baakkiyalakshmi serial aired on Vijay TV, Ezhil and Amritha are in agony thinking about the fact that they are not talking and the changes that have happened at home. There is a new twist in the serial because Iniya does not come to the school even after asking her parents to meet her.