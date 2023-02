பாக்யாவுக்கு தெரிய வந்த ஈஸ்வரியின் சூழ்ச்சி..அமிர்தாவுக்கு நடக்கும் அவமானங்கள்.. எழில் எடுத்த முடிவு

எழிலை, ஈஸ்வரி மற்றும் குடும்பத்தினர் அனைவரும் மிரட்டி செண்டிமெண்டாக பேசி தான் திருமணத்திற்கு சம்மதிக்க வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை பாக்யா தெரிந்து கொள்கிறார்.

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் எழில் அமிர்தாவை இப்போதும் காதலித்துக் கொண்டிருக்கும் விஷயம் பாக்யாவுக்கு தெரிகிறது.

மண்டபத்திற்கு வந்த அமிர்தாவை ஈஸ்வரி தரக்குறைவாக பேசி அவமானப்படுத்தி அனுப்புகிறார்.

எழில் அமிர்தாவிடம் குடும்பத்திற்காகவும் பணத்திற்காகவும் தான் இந்த திருமணத்தை செய்து கொள்கிறேன் என்று காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார்.

மாலை மாற்றும் போது எழில் செய்த செயல்.. அமிர்தாவை திட்டி அவமானப்படுத்தும் ஈஸ்வரி..கடைசியில் ட்விஸ்ட்!

English summary

Baakkiyalakshmi Serial February 6nd Episode: Baakkiya notices that Ezhil is still in love with Amritha in Baakkiyalakshmi serial.Ishwari insults Amritha who comes to the hall and sends her away.Ezhil apologizes to Amritha saying that he is doing this marriage for family and money.