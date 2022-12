பாக்கியாவை பழி தீர்க்க நடக்கும் பெரிய சதி.. இனியாவை அடிக்க பாய்ந்த ராதிகா..இனி நடக்கப் போவது இதுதான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் தான் எதிர்பார்த்த பணம் கிடைத்துவிட்ட மகிழ்ச்சியில் பாக்யா குடும்பத்தோடு கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறார்.

எதிர்பாராமல் பாக்யாவுக்கு பணம் கிடைத்து விட்டாலும் கேன்டீன் காண்ட்ராக்ட் விஷியத்தில் ராதிகா சூழ்ச்சி செய்ய தொடங்குகிறார்.

English summary

Baakkiya is celebrating with her family in the joy of getting the money she expected from Baakkiyalakshmi serial.Baakkiya unexpectedly gets money but Radhika starts scheming about the canteen contract.