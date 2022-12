கோபிக்கு கிடைத்த எதிர்பாராத தாக்குதல்..பாக்கியா மற்றும் எழிலின் அதிரடி முடிவு.. எதிர்பாராத திருப்பம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் கோபி ராதிகாவிடம் ரொமான்ஸ் செய்யும்போது இனியா மற்றும் தாத்தா வந்ததால் ராதிகா திடீரென கோபியை தள்ளி விட்டிருக்கிறார்.

எழிலின் காதல் விவாகரத்தில் தலையிட்டு செழியன் செய்யும் செயலால் எழில் செழியனுக்கு வார்னிங் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனாலும் செழியன் இவர்களுடைய காதலை பிரித்து விட முடிவெடுத்து இருக்கிறார்.

English summary

Baakkiyalakshmi Serial Gopi romances Radhika and Radhika suddenly pushes Gopi away as Iniya and grandfather arrive.Egil has given a warning to Cheliyan for interfering in Egil's romantic divorce. But Chezhyan has decided to separate their love.