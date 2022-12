உண்மையை உளறிய எழில்.. வர்ஷினியால் ஈஸ்வரி எடுக்கும் முடிவு..தவிக்கும் பாக்கியா.. எதிர்பாராத திருப்பம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் தான் அமிர்தாவை சந்தித்த உண்மையை எழில் வர்ஷினியிடம் கூறியிருக்கிறார்.

வர்ஷினியின் சூழ்ச்சிகளை எழில் தெரிந்து கொண்டதை பற்றி ஈஸ்வரி இடம் வர்ஷினி போட்டுக் கொடுக்கிறார்.

பாக்கியலட்சுமியின் புதிய பிசினஸ் முதல் நாளில் அவர் எதிர்பார்த்த வரவேற்பு கிடைக்காமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

English summary

Baakkiyalakshmi Serial December30n Episode : Eghil has told Varshini the truth that he met Amritha in Baakkiyalakshmi serial.Varshini confides in Ishwari that Egil has come to know about Varshini's scheming.Baakkiyalakshmi's new business is struggling to get the welcome she expected on the first day.