பாக்யாவின் உருக்கமான வார்த்தை கதறி அழுத இனியா..எழிலுக்கு கிடைத்த ஏமாற்றம்.. கடைசியில் ஆகிவிட்டதே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இனியா மார்க்கு குறைந்ததற்காக, சரியாக படிக்காமல் தன்னை மாதிரி நீயும் ஆகிவிடாதே என்று உருக்கமாக பாக்கியா எழுதிக் கொடுத்த லெட்டரை பார்த்து இனியா கதறி அழுது கொண்டிருக்கிறார்.

எழில் அவருடைய தயாரிப்பாளர் மகளை திருமணம் செய்ய மறுத்ததால் ஆபீஸிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு அவருடைய படப்பிடிப்பும் நிறுத்தப்படுகிறது.

பாக்யாவின் சாப்பாட்டை பாராட்டி கடைசியில் ராதிகாவிடம் கோபி மாட்டிக்கொண்டு உள்ளார்.

English summary

Baakkiyalakshmi Serial January 1nd Episode Highlights:Iniya is crying after seeing the letter written by Baakkiyal saying that you will not become like her without studying properly because of Iniya's low marks in Baakkiyalakshmi serial.Eghil refuses to marry his producer's daughter and is thrown out of the office and his shoot is halted.Gopi complimentsBaakkiya's food and ends up clinging to Radhika.