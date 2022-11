கோபியை பிரிக்க இனியா செய்த சூழ்ச்சி..தெரிந்து கொண்ட ராதிகா.. கதறி அழும் பாக்யா.. திடீர் திருப்பங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் பாக்கியா இனியாவை பார்க்க வேண்டும் என கோபியின் வீட்டில் வந்து கோபியிடம் கதறி அழுது கொண்டிருக்கிறார். பிடிவாதமாக கோபி இனியாவை பார்க்க விடாமல் தடுத்து இருக்கிறார்.

கோபி செய்யும் செயல்களுக்கெல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் இருக்கும் இனியாவின் மாஸ்டர் பிளான் பற்றி தாத்தாவிடம் பேசும்போது ராதிகா கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்.

English summary

Baakkiyalakshmi comes to Gopi's house and cries to Gopi as she wants to see Baakkiya Iniya in the serial. Gopi stubbornly prevents him from seeing Iniya.Radhika is shocked when she talks to her grandfather about Iniya's master plan of not objecting to Gopi's actions.