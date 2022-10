கோபி ராதிகாவை பங்கமாக கலாய்த்து பிரச்சனையை ஏற்படுத்திய ஐஸ்வர்யா.. பாக்கியா எடுத்த முடிவு தான் சிறப்பு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி மற்றும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலின் மகா சங்கத்தில் கோபியை ஐஸ்வர்யாவும் கண்ணனும் பங்கமாக கலாய்த்து தள்ளி இருக்கிறார்கள்.

ஹனிமூன் வந்த கோபிக்கு ஐஸ்வர்யா கண்ணன் செய்த செயல் கலவரத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

குடும்பத்தோடு குதூகலமாக கவலையே மறந்த பாக்யா சிறப்பான வேலையை செய்திருக்கிறார்.

உதய்பூர் பிரகடனம்..ரப்பர் ஸ்டாம்ப் தலைவரா?..பாஜக ஆட்சியை அகற்றுவேன்..மல்லிகார்ஜுன கார்கே அதிரடி

English summary

Maha Sangam of Bakkiya Lakshmi and Pandian Store Serial in Aishwarya and Kannan cast Gopi.Aishwarya Kannan's action to Gopi on his honeymoon has caused a stir.Bakkiya, who is happy with her family and forgets her worries, has done a great job.