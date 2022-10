பாக்கியலட்சுமி சீரியல் எழில் வெளியிட்ட வீடியோ..கடைசியில் இப்படி மிரட்டுவார் என்று எதிர்பார்க்கலையாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் எழில் கேரக்டரில் நடித்து வரும் விஜே விஷால் வெளியிட்ட வீடியோ ரசிகர்களால் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

நானே வருவேன் திரைப்படத்தில் தனுஷின் மிரட்டலான காட்சிகளால் அனைவரையும் மிரட்டி இருக்கிறார்.

கடைசியில் தனுஷை பற்றி இவர் இப்படியெல்லாம் பேசுவார் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவே இல்லையாம்.

English summary

The video posted by VJ Vishal, who is playing the character of Ezhil in bakkiyalakshmi serial, is being shared a lot by fans.Dhanush has threatened everyone with his threatening scenes in the movie Nane Varuvan.No one expected that he would talk about Dhanush like this in the end.