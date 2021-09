பார்க்கத்தான் பெசன்ட் ரவி அப்படி...ஆனால் நிஜத்தில் வேற மாதிரி... மகளின் குமுறல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வெளியே கரடு முரடாக தெரிபவர்களெல்லாம் உண்மையில் அப்படி இல்லை என்று பெசன்ட் ரவியின் மகள் தன்னுடைய தந்தையைப் பற்றி கூறியிருக்கிறார்.

சர்வைர் நிகழ்ச்சியில் பெசன்ட் ரவி கலந்து கொண்டு இருப்பது அவர்களுக்கு மன வருத்தமாகத்தான் இருந்துகொண்டிருக்கிறது.

நிகழ்ச்சியில் எப்படியும் வெற்றி பெற்று வெற்றியோடு திரும்புவார் என்று ஆசையோடும் காத்திருக்கிறது அவருடைய குடும்பம்.

இப்படியும் ஒரு அப்பாவா?.. பஸ் ஸ்டாண்டில் கதறிய 2 குழந்தைகள் மீட்பு.. திண்டுக்கல் எஸ்பி செய்த சபாஷ்

English summary

While The Survivor, which is being telecast in Zee Tamil, has been well received by the fans, each of the contestants is becoming popular. Besant Ravi was one of them. Though he has been an actor and stunt master in films before, he is now well received by fans as a Supervisor contestant.