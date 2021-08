எதுல உக்காந்து.. என்ன பண்ணிட்டிருக்கு இந்த கண்ணம்மா.. ச்சோ ச்வீட்தான்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : நான் குழந்தையா இருக்கும்போது இதை செய்ய ஆசைப்பட்டேன் என குழந்தைத் தனத்தை மறக்காத ரோஷ்னி ஹரிப்ரியனை பார்த்து ஷாக்கான ரசிகர்கள் சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் கமெண்ட்களில் கொட்டுகின்றனர்.

என்ன பாப்பா விளையாட்டு என்று ரசிகர்கள் அதட்டினாலும், நானும் இப்படித்தான் ஆசைப்பட்டேன் என தங்களுடைய ஏக்கத்தையும் மறவாமல் தெரிவிக்கிறார்கள்.

அடடா முடிஞ்சு போச்சா.. இன்ப அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்.. வெட்கப் புன்னகையில் ஷபானா

ஷாப்பிங் போன இடத்தில் தள்ளுவண்டியில் உட்கார்ந்தபடி ஹாயாக வலம் வரும் ரோஷினியை பார்த்து கலாய்க்கிறதுக்காக நெட்டிசன்களும் ஓடி வந்துவிட்டனர்.

English summary

Roshni Haripriyan, who is doing the lead role in the much acclaimed Bharathi Kannamma serial has posted a cute video in which she is playing in a shopping mall.