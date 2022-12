லட்சுமி கேட்ட அடுத்தடுத்த கேள்வி.. கதறி அழுத பாரதி.. கடைசியில் எதிர்பார்க்காத சீரியல் முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் லக்ஷ்மி இது வரைக்கும் பாரதிக்கு செய்து வந்த உதவிகளை குறித்து தன்னுடைய மனதில் இருக்கும் ஆசைகளையும் பாசத்தையும் பாரதியிடம் வெளிப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார்.

வெண்பாவிற்க்கு கண்ணம்மாவின் ஞாபகமாகவே அவருக்கு மனநிலை சரியில்லாமல் ஆகிவிட்டது என அவருக்கு ஜாமினுக்காக அப்ளை செய்கின்றனர்.

பாரதி ஊர் மக்களுக்கு ஆதரவாக உண்ணாவிரதம் இருக்க ஊர் மக்கள் அவரை அசிங்கப்படுத்துகின்றனர்.

அமிர்தாவின் குடும்பத்தை அழ வைத்த ஈஸ்வரி..பாக்கியாவை வெளியே பார்த்து சந்தேகப்படும் கோபி..இனி நடப்பது?

English summary

Bharathi Kannamma Serial December 22nd Episode : Bharathikannamma serial, Lakshmi has expressed her wishes and affection towards Bharathi regarding the help she has done till now.They apply for bail for Venba as he has become mentally unstable because of Kannamma's memory.