சௌந்தர்யா எடுக்கும் முடிவு..பாரதியால் ஊர்க்காரர்களுக்கு கிடைத்த ட்விஸ்ட்.. எதிர்பாராத சீரியல் முடிவு

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதி உண்ணாவிரதம் இருப்பதை தெரிந்து கொண்ட சௌந்தர்யா கோபப்படுகிறார்.

பாரதி உண்ணாவிரதம் இருப்பதால் மினிஸ்டர் ஊருக்கு வந்து மருத்துவமனை கட்டித் தருவதாக உறுதியை கூறுகிறார்.

பாரதியின் போராட்டம் கடைசியில் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

Soundarya gets angry when she finds out that Bharthi is fasting in Bharthi Kannamma serial.As Bharthi is on a fast, the minister promises to come to town and build a hospital.Bharathi's struggle has finally been successfully completed.