கோபத்தில் பாரதி செய்த செயல் வினையாக மாறிடுச்சி.. கதறி அழும் சௌந்தர்யா..எதிர்பார்க்காத சீரியல் முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதியின் உண்ணாவிரதம் காரணமாக தற்போது மருத்துவமனை கிடைத்து விட்டதால் ஊர் மக்கள் அவரை மன்னித்து ஏற்றுக் கொண்டனர்.

பாரதி ஆசைப்பட்டபடி கண்ணம்மாவின் கையாலே பாரதிக்கு சாப்பாடு கிடைத்துவிட்டது.

பாரதி ஆரம்பத்தில் டைவஸ்க்கு கோர்ட்டில் அப்ளை செய்திருந்ததால் தற்போது கோர்ட்டில் ஆஜராக சம்மன் வந்திருக்கிறது.

இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டேன்.. பல வருட கனவு நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியில் ஷபானா.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

English summary

In Bharthi Kannamma serial, due to Bharthi's fast, the people of the village have forgiven and accepted Bharthi as the hospital is now available.Bharathi got food from Kannamma's hand as Bharathi wished.Bharthi had initially applied to the court for divestment and now the summons has come to appear in the court.