வெண்பா புது பிளான்..விவாகரத்துக்கு சம்மதம் சொன்ன பாரதி..கண்ணம்மாவின் பதில்.. எதிர்பாராத கடைசி முடிவு

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதி இறுதியாக கண்ணம்மாவிற்கு விவாகரத்துக்கு சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார்.

பாரதி மற்றும் கண்ணம்மா இருவருக்கும் நீதிமன்றத்தின் மூலமாக விவாகரத்து வழங்கப்படுகிறது.

குழந்தைகளின் விஷயத்தில் பாரதிக்கு நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கொடுத்திருக்கின்றனர்.

English summary

Bharthi Kannamma serial Bharthi finally agrees to divorce Kannamma.Both Bharthi and Kannamma are granted divorce by the court.In the case of children, they have given permission to Bharthi in court.