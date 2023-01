ஆபத்தான நிலையில் பாரதி..கடைசி நேரத்தில் கண்ணம்மா மற்றும் ஹேமாவின் மன மாற்றம்.. எதிர்பார்க்காத முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் தலையில் அடிபட்ட பாரதி மருத்துவமனையில் ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறார்.

பாரதியை பார்ப்பதற்காக மருத்துவமனைக்கு பாரதியின் மொத்த குடும்பமும் வந்திருக்கிறது.

கண்ணம்மா மருத்துவமனைக்கு வராததை தெரிந்து பாரதியின் குடும்பத்தினர் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.

கோபத்தில் இருந்த ஹேமாவும் பாரதியின் மனதை புரிந்து கொண்டு பாரதியை பார்க்க ஆசைப்படுகிறார்.

