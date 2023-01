மனம் மாறி கண்கலங்கும் கண்ணம்மா.. கண்விழித்ததும் பாரதி கொடுத்த அதிர்ச்சி.. இனி நடக்கப் போவது இதுதான்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் பாரதியின் தலையில் அடிபட்டதால் பழசை எல்லாம் மறந்து விட்டார்.

பாரதியின் மீது தனக்கு கோபத்தை எல்லாம் கண்ணம்மா மறந்துவிட்டு பாரதியை பார்க்க மருத்துவமனைக்கு வந்திருக்கிறார்.

பாரதிக்காக கோவிலில் கண்ணம்மா வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறார்.

இதுவரைக்கும் கோபத்தில் இருந்த ஹேமாவும் பாரதியின் மீது பாசத்தை காட்ட தொடங்கி இருக்கிறார்.

ஆபத்தான நிலையில் பாரதி..கடைசி நேரத்தில் கண்ணம்மா மற்றும் ஹேமாவின் மன மாற்றம்.. எதிர்பார்க்காத முடிவு

English summary

Bharathi Kannamma Serial January 18nd Episode: Bharthikannamma serial hit Bharathi on the head so he forgot all about the fruit.Kannamma forgets all her anger towards Bharthi and comes to the hospital to see Bharthi.Kannamma is praying in the temple for Bharathi.Hema, who was angry till now, also starts showing affection towards Bharthi.