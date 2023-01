புதியதாக வரும் கண்ணம்மாவின் அம்மா.. பாரதி செய்யும் கடமைகள்.. கடைசியில் எதிர்பார்க்காத சீரியல் முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் பாரதி, கண்ணம்மாவின் அம்மாவின் நினைவு நாளில் பாரதி திதி கொடுத்து கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறார்.

ஊரில் கோவில் பங்க்ஷன் நடைபெறுவதற்கு காப்பு கட்டப்படுகிறது.

ஊர் மக்கள் முன்பு கணபதி நவீன திருவிளையாடல் எனும் நாடகம் நடிக்க இருக்கிறார்.

English summary

In the Bharathikannamma serial, Bharathi fulfills her duties by giving Bharathi didti on Kannamma's mother's anniversary.A shelter is being built for the temple function in the village.Ganapati is going to perform a play called Naveen Thiruvilayadal in front of the people of the village.