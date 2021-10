நெஞ்சில தான் தூங்குவேன்..தனியா தான் வாழனும் என்பது தலை எழுத்து போல..மனதை உருக வைத்த பாவனி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடப்பது எல்லாம் நன்மைக்கே என்று சிலர் சொல்லுவார்கள், ஆனால், பல மாற்றங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய வலியை கொடுத்து விடும்.

சிரித்த முகமாக ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கும் பாவனியில் வாழ்க்கையில் இவ்வளவு மன வேதனையா என ரசிகர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.

இவருக்கு மட்டுமல்ல இவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த மாதிரி எந்த பெண்ணோட வாழ்க்கையிலும் நடந்து விடக்கூடாது என்று பலரும் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நெகட்டிவ் கமெண்டுகள் வராத ஒரே போட்டியாளர் இவர்தான்

English summary

Many people are expressing their affection for Bhavani in the hashtag at a time when fans are consoling her as she learns that there have been a series of tragedies in her life. Now the social hashtag is going viral on the website.