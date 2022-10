அசீம் பேசிய "அந்த”வார்த்தை செருப்பை கழட்டிய ஆயிஷா.. அனைவர் மத்தியிலும் ஷிவின் செய்த சிறப்பான செயல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வரிசைப்படுத்துதல் டாஸ்க் நடைபெற்று வருகிறது. அதில் ஆயிஷா மற்றும் அசீம் இடையே சண்டை ஏற்பட்டு இருக்கிறது.

ஆயிஷாவை அசீம் வாடி, போடி என்று ஒருமையில் அழைத்து இருக்கிறார். அதனால் கோபமான ஆயிஷா செருப்பை கழட்டி இருக்கிறார். இதனால் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் கலவரம் ஆகி இருக்கிறது.

இருவரும் சண்டை போடும் போது ஒரு சில போட்டியாளர்கள் நடந்து கொண்டது தான் நெட்டிசன்களால் கலாய்க்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6: Sorting task is going on in Bigg Boss show. There is a fight between Ayesha and Azeem. Azeem called Ayesha in the singular as Wadi and Bodi. So angry Ayesha has taken off her sandals. Due to this, there is a riot in the Bigg Boss house. When the two are fighting, the behavior of some contestants is being criticized by the netizens.