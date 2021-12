கொண்டை முடி சண்டை...அடித்து விளாசிய பிரியங்கா, தாமரை... மிரண்டு போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை இல்லாத வகையில் அடிபிடி சண்டை ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

டாஸ்க் என்பதில் இப்படி இறங்கி விட்டார்கள் என்று ரசிகர்கள் மிரண்டு போயிருக்கிறார்கள்.

ஓமிக்ரான் அச்சம்.. 5 மாநில தேர்தலுக்கு முன்பு இதை செய்யணும்.. தேர்தல் ஆணையம் ஸ்ட்ரிக்ட் உத்தரவு

இதை எப்பவோ எதிர்பார்த்தோம் இப்போ தான் செய்கிறார்கள் என்று தாமரை, பிரியங்காவின் செயலுக்கு ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

The Big Boss show is witnessing unprecedented fights.Fans are shocked that Task has gone down like this.