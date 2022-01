பிக் பாஸ் கிராண்ட் பினாலே :உள்ளே கிடைத்த அறிவால் வெளியே தைரியம் அதிகமாயிடுச்சி...உறுகிய இசைவாணி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது பிக் பாஸ் கிராண்ட் பினாலே நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது இசைவாணி தன்னுடைய அனுபவங்களை ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்துள்ளார்.

பிக்பாஸ்க்கு முன்பு தன்னுடைய வாழ்க்கை இருந்ததற்கும் தற்போது இருப்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் அதிகமாம்.

மைக் பிடி, ஓட்டு கேளு...தொடங்கிய பிரச்சாரம்...பிக் பாஸின் புதுமுயற்சி

English summary

Bigg Boss Grand Finale is currently underway and the Isai vani has shared his experiences with fans.The differences between what his life was like before Bigg Boss and what it is now are huge.