இதை சொல்ல நீ யாருன்னு கேட்க தோணும்! கணவரை குறித்து பேசிய ரட்சிதா..! அப்போ இதுதான் பிரச்சனையா?

oi-V Vasanthi

சென்னை: இப்ப ஆறாவது சீசனில் கலந்து கொண்டிருக்கும் ரட்சிதா தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையை பற்றி முதல் முறையாக மனம் திறந்து பேசி இருக்கிறார்.

நடிகை ரட்சிதாவுக்கு அவருடைய கணவரோடு பிரச்சனை என்பது பலருக்கும் தெரிந்திருந்தாலும் அதற்கான காரணம் தெரியாமல் இருந்தது இன்று அதற்கான விளக்கத்தை ரட்சிதா மகாலட்சுமி கூறியிருக்கிறார்.

Bigg Boss 6 Tamil Rachitha: who is participating in the sixth season, has opened her heart for the first time about her own life. Actress Rachitha has a problem with her husband, although many people know the reason, today Rachitha Mahalakshmi has given an explanation.