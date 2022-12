பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி முடிய போகிறதா? போட்டியாளர்களின் ரகசியமான பேச்சு! வெளிச்சத்துக்கு வந்த உண்மை!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி இந்த சீசனோடு நிறுத்தப்படுவதாக சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் போட்டியாளர்கள் ரகசியமாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

விஜய் டிவியில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ஆறாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிலையில் இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி நிறுத்தப்பட்டு இனி டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டாரில் மட்டுமே ஒளிபரப்ப வாய்ப்பிருப்பதாக போட்டியாளர்கள் பேசிய கருத்துக்கு பல்வேறு கருத்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

The contestants of the season 6 show are talking secretly that the Bigg Boss show which is being aired on Vijay TV is going to stop with this season.While the sixth season of Bigg Boss is being telecasted on Vijay TV, the contestants are saying that the show has been stopped and will be aired only on Disney Hotstar.