பிக் பாஸ் தமிழ் 5:ஏற்கனவே கமலுக்காக நான் இதை செய்துள்ளேன்..உண்மையை உடைத்த ராஜு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் இறுதிப் போட்டியில் பரிசு பெற்ற மகிழ்ச்சியில் கமல் பற்றி ராஜு கூறியது பலருக்கும் வியப்பை அளித்துள்ளது.

Bigg Boss Raju-வின் மொத்த சம்பளம்?? | Raju Jeyamohan Title winner

விஜய் டிவியில் தான் இதற்கு முன்பு செய்த வேலையை கூறி ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளார்.

அடிச்சி போட்ட மாதிரி உடம்பு வலி.. ஓமிக்ரான் லேசான பிரச்சினையில்லை.. வாட்டும் அறிகுறிகள்!

English summary

Bigg Boss Grand Finale 5: What Raju said about Kamal in the joy of winning the prize in the final of the Big Boss show has come as a surprise to many.Vijay has given joy to the fans by claiming the work he has done before on TV.