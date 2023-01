பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் முடிவுக்கு வரும் நேரத்தில் சச்சரவு.. மாறி மாறி உண்மையை உளறும் போட்டியாளர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 100 வது நாளுக்கான முதல் பிரமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

இன்றைய ப்ரோமோவில் ஒரு முட்டைக்காக தொடங்கிய சண்டையில் மணிகண்டனும் மகேஸ்வரியும் காரசாரமாக குற்றம் சாட்டிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

மணிகண்டன் மீண்டும் தன்னுடைய கோபத்தை பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் காட்ட தொடங்கி இருக்கிறார்.

தான் மரணப்படுக்கையில் இருக்கும்போதும்கூட கமலஹாசனை பார்க்க ஆசைப்பட்ட நடிகை.. காரணம் ஒன்று தானாம்!?

English summary

The first promo of Bigg Boss Tamil Season 6 100th Day is out.Manikandan and Maheshwari are accusing each other fiercely in today's promo Vill over an egg fight.Manikandan has once again started showing his anger inside the Bigg Boss house.