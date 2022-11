பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அடுத்தடுத்த பிரச்சனைகள்... இந்த வாரம் நீதிமன்றத்தில் ஜெயிக்கப் போவது யாரு!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி யில் இன்று 44 வது நாளில் நீதிமன்ற டாஸ்க் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது.

அடுத்தடுத்து போட்டியாளர்களுக்குள் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளை பேசி தீர்க்கும் விவாதமாக நீதிமன்றம் டாஸ்க்கில் போட்டியாளர்கள் தங்களுடைய வாதங்களை தொடங்கி இருக்கின்றனர்.

இந்த முறை நீதிபதியாக ஏடிகே அமர்ந்திருக்கிறார்.

Bigg Boss Tamil season 6 show started today on day 44 court task.The contestants start their arguments in the court task, which is a discussion to resolve the problems that have arisen between the contestants.ADK is sitting as the judge this time.