ஓபன் ஆக முகத்துக்கு மேலே மார்க் போட்ட போட்டியாளர்கள்.. வெளியேறப் போவது இவர் தானா? வெளியான ப்ரோமோ

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் வெளியேற்றத்திற்கான நாமினேஷன் தொடங்கி இருக்கிறது.

இந்த முறை யாரும் எதிர்பாக்காத வகையில் ஓபன் நாமினேஷன் நடைபெற்று இருக்கிறது. இதில் போட்டியாளர்களின் முகத்தில் மார்க்கு போட்டு தங்களுடைய கருத்தை தெரிவித்து புது பிரச்சனையை துவக்கி இருக்கிறார்கள்.

English summary

The Bigg Boss Tamil Season 6 eviction nominations have started this week.This time open nomination is taking place in a way that no one expected. In this they put a mark on the face of the competitors and express their opinion and start a new problem.