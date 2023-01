பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள்ளே இறுதி அவார்ட் ஃபங்ஷன்..ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தூக்கி எறிந்த அசீம்!காரணம் இதுதான்?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் 89வது நாளில் முதல் ப்ரோமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் டிக்கெட் டூ ஃபினாலே முடிவடைந்துவிட்டது.

இந்த வாரம் நடைபெற்ற போட்டிகளின் அடிப்படையில் அனைவருக்கும் அவார்டு ஃபங்ஷன் நடக்கிறது.

தங்களுக்கு பொருத்தம் இல்லாத பட்டம் தந்ததாக விக்ரமன் மற்றும் அசீம் அந்த பட்டத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

கடைசி நேரத்தில் விக்ரமனுக்கு "லக்கி" கொடுக்க காரணம்.. முதல் முறையாக மனம் திறந்து பேசிய மணிகண்டன்

English summary

The first promo of Bigg Boss Tamil season 6 is out on day 89. Bigg Boss Tamil season 6 ticket to finale is over.There will be an award function for everyone based on the matches held this week.Vikraman and Azeem do not accept the title and comment that they have been given a title that does not suit them.