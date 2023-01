ஆட்டத்தை தொடங்கிய ஜிபி முத்து... மைனாவை பார்த்து சொன்ன வார்த்தை.. கடைசியில் வெளியேறும் நபர்?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை; பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கான 96 ஆவது நாளில் முதல் பிரமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் வந்த ஜி பி முத்து தன்னுடைய கிண்டலால் பிக் பாஸ் வீட்டை கலகலப்பாக மாற்றி இருக்கிறார்.

மைனாவிடம் ஜி பி முத்து பேசிய வார்த்தையை வைத்து கலாய்க்கும் போட்டியாளர்கள்.

English summary

Bigg Boss Tamil season 6 first trailer is out on day 96.GP Muthu, who is back on the Bigg Boss show, has made the Bigg Boss house lively with his sarcasm.The contestants are acting on the words spoken by GP Muthu to Myna.