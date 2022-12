விக்ரமனுக்கு "அந்த பட்டம்” கொடுத்த போட்டியாளர்கள் விளாசிதள்ளும் ரசிகர்கள்.. கவனிக்க வேண்டியது தான்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக இருக்கும் விக்கிரமன் நேற்றைய எபிசோடில் தான் சரியாக விளையாடி இருந்தாலும் தனக்கு நியாயம் வழங்கப்படவில்லை என்று வருத்தமாக இருக்கும் நிலையில் அவருக்கு ஆறுதல் தெரிவிக்கும் வகையாக பல கருத்துக்களை ரசிகர்கள் கூறியிருக்கின்றனர்.

தன்னுடைய கருத்தில் சரியாக இருக்கும் விக்கிரமன் அதே நேரத்தில் தன்னால் ஒரு தவறு நடந்து விட்டால் அதற்கு மன்னிப்பு கேட்க தயங்குவதில்லை. ஆனால் தான் செய்யாத தவறுக்கு போட்டியாளர்களால் தற்போது தண்டிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்.

Vikraman, who is a contestant in Bigg Boss Tamil Season 6, is upset that he was not given justice even though he played well in yesterday's episode.At the same time Vikraman, who is right in his opinion, does not hesitate to apologize if he has done something wrong. But now he is being punished by his rivals for a mistake he did not make.