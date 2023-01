இறுதி நேரத்திலும் கமலின் கேள்விக்கு எதார்த்தமான பதிலை கூறிய ஷிவின்..இதுதான் ரசிகர்களுக்கு பிடித்ததாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நேற்றோடு முடிவடைந்து இருக்கிறது.

இறுதி போட்டியாளர்களாக இருந்த ஷிவின், விக்ரமன், அசீம் இடம் கமல்ஹாசன் வெளியே சென்று என்ன செய்ய இருக்கிறீர்கள் என்ற கேள்வியை கேட்டிருந்தார்.

அதற்கு ஷிவின் கொஞ்சமும் யோசிக்காமல் வெளியே சென்றால் வேலை கிடைக்குமா? என தெரியவில்லை என எதார்த்தமாக பேசி இருக்கிறார்.

இந்த யதார்த்தமான பேச்சு தான் இத்தனை நாளும் ரசிகர்களை ரசிக்க வைத்தது என்று பலர் ஷிவினை பாராட்டி வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 has ended yesterday.Kamal Haasan had asked the finalists Shivin, Vikraman and Aseem what they are going to do.Will Shivin get a job if he goes out without thinking about it? He spoke realistically as if he did not know.Many people are praising Shivin saying that it is this realistic speech that has kept the fans entertained all these days.