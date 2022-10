பிக் பாஸ் 6: ஜி.பி முத்து எங்களுக்கு "அப்பா” மாதிரி..தனலட்சுமிக்கு நெத்தியடி கொடுத்த ஜனனி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனில் இன்றைய ப்ரோமோவில் ஜி பி முத்து க்கு ஆதரவாக ஜனனி பேசி இருப்பது ரசிகர்களின் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது.

நிகழ்ச்சி தொடங்கிய ஐந்து நாட்களுக்குள் ஜி.பி முத்து விற்கும் தனலட்சுமிக்கும் பிரச்சனை ஏற்பட்டு இருக்கிறது.

ஜி.பி முத்து தன்னை நீனா என்று அழைப்பது பிடிக்கவில்லை அது மட்டும் அல்லாமல் அவர் நடிக்கிறார் என்று நேற்று எபிசோடில் தனலட்சுமி குற்றம் சாட்டியிருந்தார். அதை குறித்து இன்று ஜனனி முதல் ப்ரோமோ வில் பேசியிருக்கிறார்.

English summary

Bigg Boss season 6 GP Muthu: In today's promo of Bigg Boss sixth season, Janani's support for GP Muthu has been well received by the fans. Within five days of the show, GP Muthu and dhanalakshmi have a problem. dhanalakshmi had alleged. Janani has spoken about it in the first promo today.