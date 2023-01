பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் அசீமை திட்டிய ரச்சிதா.. வெளியே வந்ததும் டைட்டில் விஷயத்தில் கூறும் கருத்து

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு ரச்சிதா பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பற்றி முதல் முறையாக பேசி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் யார் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று தன்னுடைய விருப்பத்தை வெளிப்படையாக கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இருந்த அதே கருத்தையே வெளியே வந்த பிறகும் ரச்சிதா கூறியதை கேட்டு ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

கணவர் கூறிய அந்த வார்த்தை... பிக் பாஸ்க்கு பிறகு நெகிழ்ச்சியாக நன்றி கூறி ரச்சிதா வெளியிட்ட பதிவு

English summary

After Bigg Boss Tamil Season 6, Rachitha spoke about Bigg Boss for the first time.Bigg Boss has made his wish clear on who should win.Fans are appreciating Rachitha after she came out with the same comment she made inside the Bigg Boss house.