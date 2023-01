"பெற்றால் இப்படி ஒரு பிள்ளையை பெத்துக்கணும்” விக்ரமனின் பெற்றோரை பாராட்டிய பிரபலம்..குவியும் கருத்து

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் வெற்றி பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட விக்ரமன் கடைசி நேரத்தில் ரன்னராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

இந்த நிலையில் சமூக வலைத்தளத்தில் விக்ரமன் ரன்னராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதற்கு ரசிகர்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

விக்ரமுடைய ரசிகர்கள் பலர் பிக் பாஸ் மீதும் விஜய் டிவியின் மீதும் கோபத்தில் ஹாட்ஸ்டார் ஆப்பை அன் இன் ஸ்டால் செய்து அதை வீடியோக்களாக வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் விக்ரமன் டைட்டில் ஜெய்க்காவிட்டாலும் விக்ரமனை போன்று ஒரு பிள்ளையை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று அவருடைய தாய் தந்தையிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று செய்தி வாசிப்பாளர் பனிமலர் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

Vikraman, who was expected to win Bigg Boss Tamil Season 6, has been selected as the runner-up at the last minute.In this situation, fans are giving various opinions on social media for Vikraman being selected as a runner.Many of Vikram's fans are angry with Bigg Boss and Vijay TV and are uninstalling the Hotstar app and posting it as videos.In this situation, even if Vikraman does not win the title, his mother should ask his father how to raise a child like Vikraman.