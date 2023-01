கடைசி நேரத்தில் குடும்பத்தினரிடம் மன்னிப்பு கேட்டு உண்மைகளை கூறிய விக்ரமன்.. பீல் பண்ணும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு விக்ரமன் தன்னால் தன்னுடைய குடும்பத்தார் பட்ட அவலங்களை பற்றி முதல் முறையாக இன்று பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பேசி அவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டு இருக்கிறார்.

விக்ரமன் ஒரு ஜர்னலிஸ்ட் என்பது பலருக்கும் தெரிந்திருந்தாலும் ஒரு நேர்மையான ஜர்னலிஸ்ட் ஆக தான் இருந்ததால் எந்த மாதிரி சோதனைகளை கடந்து வந்தேன் என்று இன்று பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பேசி இருக்கிறார்.

சமூக வலைத்தளத்தில் தன்னுடைய குடும்பத்தை மறைத்து வைக்க ஆசைப்பட்டேன் என்றும் அதற்கு காரணம் என்ன என்பது பற்றி விக்ரமன் கூறியதை கேட்டு ரசிகர்கள் ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Before coming to the Bigg Boss show, Vikraman spoke for the first time on the Bigg Boss show about the troubles he caused his family and apologized to them. Although Vikraman is a journalist, many people know that he was an honest journalist and what kind of tests did he go through, he spoke on the Bigg Boss show today.Fans are comforting Vikraman after hearing that he wanted to hide his family on social media and what was the reason for that.