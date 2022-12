இன்று களமிறங்கும் வைல்டு கார்டு என்ட்ரி!?..பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இந்த பிரபலமா? அவரே வெளியிட்ட தகவல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி யில் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி தான் கலந்து கொள்ளப் போகிறேன் என்று யூடியூப் பிரபலம் ஒருவர் வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

50 நாட்களை கடந்து விட்ட நிலையில் ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு வைல்ட் கார்டு என்ட்ரிக்காக காத்திருக்கும் நேரத்தில் இப்படி ஒரு வைல்ட் கார்டா சிலர் குழப்பத்தில் தான் இருப்பார்கள்.

இதை மட்டும் செஞ்சிடாதீங்க! கெஞ்சிய அசீம்.. ஆப்பு வைத்த பிக் பாஸ்.. இதை யாரும் எதிர்பார்க்கலையே!



English summary

A video posted by a YouTube celebrity saying that he is going to be a wild card entry in Bigg Boss Tamil Season 6 has created a sensation on social media.At a time when fans are eagerly waiting for a wild card entry after 50 days, such a wild card will leave some in confusion.