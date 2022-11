பிரச்சனை ஏற்படுத்த பிக்பாஸ் கொடுத்த புது டாஸ்க்.. மாட்டிக் கொண்ட போட்டியாளர்..இவருக்கு இது தேவைதான்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு டாஸ்க்கும் போட்டியாளர்களுக்குள் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி கண்டென்ட் கிடைக்கும் வகையாக பார்த்து பார்த்து உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த வகையில் இன்று செய்தியாளர்கள் செய்தி சேகரிப்பது போல சக போட்டியாளர்களை குறித்து சேகரித்து வரும் தகவல்கள் வேற லெவலில் பிரச்சினையை ஏற்படுத்த காத்திருக்கிறது.

இன்றைய முதல் ப்ரோமோவில் சிக்கி இருக்கும் போட்டியாளர் தனலட்சுமி தான் .அவரைப் பார்த்து நெட்டிசன்கள் பலவிதமாக கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

அசல் கோலாரை அவமானப்படுத்திய பிக் பாஸ்!? இப்படி ஒரு செயலை யாரும் எதிர்பார்த்து இருக்க மாட்டாங்க!!

English summary

Bigg Boss 6 Tamil, Every task in the Bigg Boss program is created in such a way as to cause problems among the contestants and get content. In this way, the information collected about the fellow contestants is waiting to cause problems on another level just like journalists today. Today, the contestant who is stuck in the promo is Dhanalakshmi. Netizens are reacting to her in various ways. .